'Barcelona wil definitief af van Dest; club hangt flink prijskaartje aan hem'

Sergino Dest mag van FC Barcelona op zoek naar een nieuwe werkgever. De in Nederland geboren vleugelverdediger komt niet in de plannen van de Catalanen voor, waardoor de club definitief afscheid van de Amerikaans international wil nemen. Vanuit Engeland is er interesse voor de verdediger.

Dat meldt Mundo Deportivo althans. Volgens het Spaanse medium wil FC Barcelona deze zomer een aantal spelers van de hand doen dat weinig perspectief op speelminuten heeft en Dest is er daar een van. De rechtsback maakte in 2020 voor een flink bedrag van 21 miljoen euro de overstap van Ajax naar Camp Nou, maar is bij de kampioen van Spanje nooit echt goed uit de verf gekomen. Daarom werd de 22-jarige voetballer het vorige seizoen ook verhuurd aan AC Milan, met de bedoeling om Dest veel minuten te laten maken.

Het avontuur bij de club uit Milaan werd niet wat de partijen ervan hadden verwacht, waardoor de Italianen de koopoptie die opgenomen was in de huurdeal niet besloten te lichten. FC Barcelona heeft de oud-Ajacied daardoor nog steeds onder contract staan, maar hoopt hem snel te kunnen verkopen. Clubs zullen wel een goed bedrag op tafel moeten leggen, want FC Barcelona verlangt zeker zo'n zeventien miljoen euro. Daardoor zouden de Catalanen slechts vier miljoen verlies maken, kijkend naar de 21 miljoen euro die Barça zelf voor Dest betaalde.

Vanuit Engeland zou er als we de Spaanse media moeten geloven in ieder geval interesse zijn. Fulham, dat ook al werd gelinkt aan FC Twente-rechtsback Joshua Brenet, zou een van de geïnteresseerde clubs zijn. Naast Fulham zou ook een andere club uit Londen aan de komst van Dest denken. Crystal Palace heeft de Amerikaans international namelijk in het vizier.