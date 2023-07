Bas Nijhuis reageert met knipoog op Zuid-Amerikaanse wedstrijd met tien rode kaarten

De wedstrijd tussen Club Universitario de Deportes (Peru) en Gimnasia de la Plata (Argentinië) ontspoorde donderdagavond volledig. Scheidsrechter Esteban Ostojich deelde in totaal liefst tien gele kaarten uit, nadat spelers met elkaar op de vuist gingen. Zelfs scheidsrechter Bas Nijhuis moet toegeven dat het er heftig aan toeging.

Het ging om een groepswedstrijd in de Copa Sudamericana, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League. In de 71ste minuut, toen de eindstand al was bereikt (1-0 voor Club Universitario de Deportes), kreeg Gimnasia-middenvelder Ignacio Miramón een rode kaart (tweede keer geel) voor opzichtig vasthouden. Na het laatste fluitsignaal sloeg de vlam in de pan en trapte doelman José Carvallo van Universitario een tegenstander in de rug.

In totaal werden er na het laatste fluitsignaal negen rode kaarten uitgedeeld, waarvan twee voor Club Universitario de Deportes en zeven voor Gimnasia. ESPN plaatst de beelden op Instagram en tagt Bas Nijhuis in de reacties met de vraag of de kaarten terecht zijn. De scheidsrechter, die erom bekendstaat nogal eens een oogje dicht te knijpen, reageert: "Ik zag in ieder geval wel één gele kaart waardige overtreding voorbijkomen 🔥😂."

Bekijk de beelden in de Instagram-post van ESPN (swipe naar links):