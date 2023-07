'Bayern München moet haast maken: deze club stelt 'alles' in het werk om Harry Kane over te nemen'

Het is allesbehalve een uitgemaakte zaak dat Harry Kane deze zomer de overstap maakt van Tottenham Hotspur naar Bayern München. De Duitsers bereikten naar verluidt al een persoonlijk akkoord met de aanvalsleider, maar een deal met Tottenham Hotspur is nog niet in zicht. Bovendien is Bayern München niet de enige grootmacht die hoopt op de komst van Kane: ook Paris Saint-Germain maakt werk van de Engelsman.

Bayern München is na het vertrek van Robert Lewandowski vorige zomer nog altijd op zoek naar een nieuwe centrumspits. De regerend kampioen van Duitsland werd de afgelopen weken in verband gebracht met de komst van onder meer Victor Osimhen en Julian Álvarez, maar de naam van Kane prijkt bovenaan het verlanglijstje. Een overstap van Kane naar de Allianz ArenA blijkt echter een lastig verhaal. Hoewel de spits in Londen nog een contract heeft tot de zomer van 2024, is Tottenham Hotspur niet van plan hem ‘zomaar’ te laten gaan.

Bayern München zag aanbiedingen van zeventig en tachtig miljoen euro al van tafel geveegd worden door de nummer acht van het afgelopen seizoen in Engeland. Tottenham Hotspur zou een transfersom van richting de honderd miljoen euro verlangen voor Kane. Dat zou voor Bayern München een recorddeal betekenen. Waar de club uit Beieren dus tegen de hoge vraagprijs van Tottenham Hotspur aanhikt, heeft PSG daar minder problemen mee. De Parijzenaren zullen er volgens verslaggever Fabrice Hawkins van RMC Sport ‘alles’ aan doen om Kane deze zomer over te nemen van Tottenham Hotspur.

De komst van een nieuwe aanvalsleider geniet ook in het Parc des Princes de hoogste prioriteit en als het aan PSG ligt, gaat Kane die rol vervullen. Volgens Hawkins was een delegatie van de Parijse club vorige week in Londen om in gesprek te gaan met Tottenham-baas Daniel Levy én de entourage van de spits. PSG gooide een paar weken geleden al een eerste lijntje uit naar Kane, maar heeft tot op heden geen groen licht gekregen. Deze week staat er naar verluidt een nieuwe ontmoeting op de planning. Mocht Kane een overstap naar Parijs niet zien zitten, dan schakelt PSG mogelijk over naar Dusan Vlahovic. De huidige aanvaller van Juventus wordt genoemd als alternatief voor Kane.