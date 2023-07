Bayern München overweegt zich weer met miljoenen bij Ajax te melden

Bayern München overweegt zich ook deze zomer te melden bij Ajax. Edson Álvarez staat volgens journalist Christian Falk van BILD wederom op de shortlist van de Duitse topclub. Ondertussen heeft Borussia Dortmund de komst van de Mexicaanse middenvelder ook nog niet uit het hoofd gezet.

Spelers van Ajax zijn in trek bij Bayern München. Een jaar geleden pikte Der Rekordmeister zowel Ryan Gravenberch als Noussair Mazraoui op in de Johan Cruijff ArenA. Ook werd de door Ajax opgeleide Matthijs de Ligt aangetrokken. In de winter tekende Daley Blind na zijn plotse vertrek uit Amsterdam een contract in München.

Artikel gaat verder onder video

Met Álvarez staat nu weer een speler van Ajax op de radar van Bayern München. De Mexicaan lijkt echter niet de eerste keuze te zijn om het Duitse middenveld te versterken. Volgens journalist Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports is het niet uitgesloten dat Borussia Dortmund zich binnenkort weer voor Álvarez meldt bij Ajax.

Dortmund neemt een afwachtende houding aan omdat de club met Emre Can en Salih Özcan al twee spelers heeft die op als nummer zes uit de voeten kunnen. Can heeft op die positie de afgelopen maanden een goede indruk gemaakt en zou binnenkort zomaar zijn in 2024 aflopende contract kunnen verlengen.