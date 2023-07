Beelen op de bank gehouden bij PEC; 'beslissing tussen PSV en Feyenoord dit weekend verwacht'

Thomas Beelen is vrijdagavond tijdens het oefenduel tussen PEC Zwollen en Berkum (3-1 winst) op de bank gehouden. De verdediger begon als wissel, maar Johnny Jansen zette hem ook in het resterende deel van de wedstrijd niet in. Beelen lijkt zijn laatste wedstrijd voor de Blauwvingers gespeeld te hebben, want dit weekend wordt een beslissing over zijn vervolgstap verwacht.

Dat Beelen vrijdagavond niet in actie kwam tegen de amateurclub uit Zwolle, is gezien de transfergeruchten rondom zijn persoon niet zo gek. Volgens het Eindhovens Dagblad willen Feyenoord en PSV voldoen aan de eisen van Beelen en zouden de clubs er alleen nog uit moeten zien komen met PEC Zwolle, dat al meerdere aanbiedingen heeft afgewezen en een bedrag van ongeveer drie miljoen euro wil ontvangen volgens De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Beelen maakte afgelopen seizoen een sterke ontwikkeling door met PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie, De Zwollenaren dreigen na Thomas van den Belt (Feyenoord) nu weer een steunpilaar te verliezen. Een transfer lijkt er in ieder geval te gaan komen voor Beelen, maar de vraag is naar welke club.