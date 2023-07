Bewondering én wanhoop bij Ajax-fans na waanzinnig doelpunt van Ernest Nuamah

Het Deense Tipsbladet maakte maandagochtend melding van de interesse van Ajax in Ernest Nuamah en amper twaalf uur later heeft de negentienjarige aanvaller van FC Nordsjaelland zich verder in de kijker gespeeld. FC Nordsjaelland was maandagavond in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in Denemarken goud waard met een hattrick tegen Viborg FF: 4-1.

Tipsbladet noemde Ajax maandagochtend als een van de clubs die geïnteresseerd is in Nuamah, naast onder andere AC Milan, Stade Rennes en Olympique Marseille. De Amsterdamse club deed in het verleden al meermaals zaken met Nordsjaelland, onder meer bij de komst van Mohammed Kudus in 2020, en onderhoudt goede banden met de Deense club.

Nuamah is een negentienjarige linksbuiten uit Ghana en werd anderhalf jaar geleden door Nordsjaelland weggeplukt uit de Right to Dream Academy in het Afrikaanse land. Hij geldt als een van de grootste beloften uit de Deense competitie en zette zichzelf maandagavond tegen Viborg nog maar eens in de etalage. Nuamah scoorde drie keer. Met name zijn derde doelpunt was verbluffend: hij trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en plaatste de bal vervolgens met zijn linkervoet schitterend in de bovenhoek.

Het optreden van Nuamah leidt onder Ajax-fans online tot bewondering én wanhoop. “Voor mijn gevoel gebeuren dit soort dingen altijd op het moment dat Ajax serieus interesse heeft”, tweet een supporter van de Amsterdamse club. "Wilde net hetzelfde zeggen”, reageert een ander.

A hat-trick on your opening game of the season 🇬🇭😱.



I don’t know how many Ghanaians have done that but I know Ernest Nuamah is the real deal ⭐️ pic.twitter.com/9oqa0mCvyy — Bortey 🇬🇭 (@joelbortey) July 24, 2023