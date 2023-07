Blind laat verschillende aanbiedingen links liggen en kiest voor ambitieus avontuur in LaLiga

Daley Blind (33) heeft zijn transfer naar Girona vrijdag officieel afgerond. De linkspoot was transfervrij na vanwege zijn aflopende contract bij Bayern München en werd eerder nog gelinkt aan Real Sociedad, Antwerp FC en Ajax, maar kiest dus voor een avontuur bij Girona. De club uit de City Group is hyperambitieus en wil in LaLiga komend jaar hoge ogen gaan gooien. De international van Oranje tekent een contract voor twee jaar.

Dat heeft Girona vrijdagavond bekend gemaakt. De transfer hing al enige tijd in de lucht en is dus officieel geworden. Na eerdere avonturen in Nederland, Engeland en Duitsland kiest Blind ditmaal dus voor Spanje. De club uit LaLiga eindigde afgelopen seizoen al op de knappe tiende plaats in het eerste seizoen na promotie, maar wil als onderdeel van de City Group het komende seizoen nog meer in Spanje. Eerder werd daarom ook keeper Paulo Gazzaniga al overgenomen van Fulham.

Artikel gaat verder onder video

Blind vertrok in de winterstop van het afgelopen seizoen bij Ajax, omdat hij in onmin leefde met trainer Alfred Schreuder. Niet veel later moest ook de oefenmeester de Johan Cruijff Arena verlaten. Onder Julian Nagelsmann had Blind als reserve in Zuid-Duitsland nog enig uitzicht op speeltijd, maar toen die coach werd vervangen door Thoms Tuchel, verdween Blind volledig uit beeld. Het was derhalve al even bekend dat hij zou vertrekken bij Der Rekordmeister.

Naast Manchester City en Girona heeft de City Football Group ook Melbourne City, Yokohama, Montevideo, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel SK, Troyes, Palermo en Bahia in het pakket zitten. Blind kwam eerder uit voor FC Groningen, Manchester United, Bayern München en Ajax.