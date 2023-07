Borussia Dortmund-fans willen komst Felix Nmecha blokkeren vanwege homofoob gedrag

Supporters van Borussia Dortmund verzetten zich tegen de komst van Felix Nmecha. Reden hiervoor is homofoob gedrag van de 22-jarige aanvallende middenvelder in het recente verleden.

Nmecha staat te boek als een van de grootste talenten van Duitsland. De middenvelder kende met drie doelpunten en zes assists in dertig competitiewedstrijden een degelijk seizoen in dienst van VfL Wolfsburg en debuteerde in maart van dit jaar zelfs voor de nationale ploeg van Duitsland. Dortmund zou dertig miljoen euro overhebben voor de komst van Nmecha, maar een deel van de fans van die Borussen staat overduidelijk niet te wachten op diens komst.

Nmecha is namelijk niet van onbesproken gedrag. De belofte raakte in het verleden al meermaals in opspraak vanwege activiteit op social media. Zo plaatste hij in februari van dit jaar een video van de extreemrechtse politiek duider Matt Walsh uit de Verenigde Staten. Walsh maakte daarin de vader van een transgender kind belachelijk.

Vervolgens in juni kreeg Nmecha opnieuw een stortvloed van kritiek te verwerken, toen hij op de eerste dag van de Pride-maand – de maand waarin speciaal aandacht wordt besteed aan de positie, emancipatie en acceptatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders en andere mensen van de LGBT+ gemeenschap – een afbeelding deelde waarop het woord 'pride' gelijkgesteld werd aan het woord 'duivel'.

Nmecha deelde een afbeelding van het account ‘reformedbychrist’ waarop links Lucifer te zien was, een Latijns woord dat in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel. Daaronder stonden onder elkaar de vijf letters van het woord ‘pride’. Ofschoon een expliciete verwijzing naar de LGBT+ gemeenschap ontbrak, was het volgens criticasters geen toeval dat de afbeelding door Nmecha werd verspreid op de eerste dag van de Pride-maand. Door middel van deze publicatie zou hij hebben gesuggereerd dat homoseksualiteit een ‘duivels’ aspect is.

Een deel van de fans van Dortmund staat overduidelijk niet te wachten op de komst van Nmecha. Zo werd er onlangs voor het Signal Iduna Park van de club een spandoek geplaatst, met de oproep aan de bestuurders om 'achter hun waarden' te staan door niet in zee te gaan met Nmecha. Eerder maakten supporters van Dortmund ook al een spandoek met de tekst ‘Geen tolerantie voor intolerantie! Waarden zijn niet-onderhandelbaar.’ De protesten ten spijt lijkt Dortmund zich op korte termijn toch te gaan versterken met Nmecha. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke van de club liet deze week desgevraagd tegenover de Süddeutsche Zeitung weten dat Nmecha ‘gewoon een normale jongen’ en ‘een normale jonge voetballer’ is.

En dicha publicación además comentó "Si no vemos qué tiene de malo". También respondió con bastante fuerza a algunas críticas públicas: “Sigo creyendo que la Biblia es la palabra de Dios y creo que cada uno tiene su verdadera identidad a través de una relación con él”, escribió. pic.twitter.com/qQnc2swb22 — Bundesfanatiker  (@bundesfanatiker) June 26, 2023

El punto álgido de la controversia llegó cuando Felix reposteó un Reels que preguntaba "¿quién es tu señor?", con fotos aludiendo al satanismo y al cristianismo. Debajo de cada uno, las iniciales formaban las palabras PRIDE (orgullo) y GRACE (gracia) respectivamente. pic.twitter.com/EHH1ox16iQ — Bundesfanatiker  (@bundesfanatiker) June 26, 2023

Ahora que el jugador está a un paso del Borussia Dortmund, los aficionados borussers mostraron su descontento y desplegaron una pancarta cerca de la sede del club el lunes por la mañana, diciendo: "¡Tolerancia cero para la intolerancia! Los valores no son negociables". pic.twitter.com/Fsd5AB4IGE — Bundesfanatiker  (@bundesfanatiker) June 26, 2023