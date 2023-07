Bosz baalt van mislopen derde PSV-transfer: 'Jammer dat hij niet voor ons kiest'

Peter Bosz vindt het jammer dat PEC Zwolle-verdediger Thomas Beelen niet voor Eindhoven, maar voor Feyenoord kiest. Beide Eredivisieclubs hadden belangstelling in de uitblinker van het afgelopen Eerste Divisie-seizoen, maar de coach verwacht dat er ondanks het mislopen van deze deal, nog wel het een en ander staat te gebeuren in het Philips Stadion.

“Jammer dat hij niet voor ons kiest, maar soms lukt een transfer niet”, reageert Bosz in het Eindhovens Dagblad op de vermoedelijke keuze van Beelen om voor Feyenoord te kiezen. Hoewel het alleen nog sterke geruchten zijn, lijken die gezien de woorden van Bosz dus wel te kloppen. Dat betekent dat er achterin nog altijd twee spelers worden verwacht.

“Ik verwacht nog wel meer bij ons, maar het tijdstip kan ik ook niet voorspellen. Soms komen er tijdens de eredivisieweken zelfs nog spelers bij. We hebben een wensenlijstje en als het op een positie een keer niet lukt, kijken we verder”, stelt de oefenmeester. Tot dusver kreeg Bosz al de beschikking over Noa Lang en Ricardo Pepi, waarmee een flink deel van het transferbudget van PSV opgeslokt is.

“Met de komst van Ricardo ben ik blij, want dat geeft ons aanvallend gewoon meer opties. En Noa Lang vind ik een goede speler, waar ik graag mee wil werken”, zei Bosz, die ook nog altijd hoopt op een langer verblijf van Xavi Simons. “Dat er flink aan die jongen getrokken wordt omdat het een goede voetballer is, is duidelijk. Hij begint nu eerst bij ons. Xavi heeft gewoon een contract en dat is ook heel logisch.”