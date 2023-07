Bosz gevraagd naar Ajax: 'Wat een onzinverhalen zijn dat, maar die hoor ik wel vaker'

Peter Bosz weerspreekt dat hij heeft gesolliciteerd om trainer van Ajax te worden. De huidige trainer van PSV liet eerder dit jaar in praatprogramma's doorschemeren open te staan voor een toenadering van Ajax.

Bosz zegt tijdens zijn perspresentatie dat hij moe werd van de verhalen over een open sollicitatie bij Ajax. "Ja, ik heb helemaal niet gesolliciteerd. Wat een onzinverhalen zijn dat. Maar die hoor ik wel vaker, dus dat maakt niet uit. Ik ben heel blij dat ik hier ben. Ik heb vanaf het eerste moment hier de warmte gevoeld en hoe graag ze mij wilden hebben. Dat gevoel heb ik nog steeds."

"Daarom ben ik gewoon heel blij dat ik hier ben. Voor de rest maakt het me niet uit", aldus Bosz, die niet wil ingaan op zijn eventuele contact met Ajax. "Ik vind het niet netjes naar die club toe. Daar ga ik het allemaal niet over hebben. Ik focus me op PSV." Zou Bosz met zijn aanvallende voetbal beter passen bij Ajax dan bij PSV? "Ik weet zeker dat ik ook heel goed hier ga passen. Het is aan mij om dat te bewijzen. Daar focus ik me op."