Bosz krijgt zorgwekkend bericht over drie geblesseerde verdedigers

Peter Bosz zal het een langere periode moeten stellen zonder Mauro Júnior, Armando Obispo en Frederik Oppegard. Dat meldt het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. Mauro Júnior zal er het langst uitliggen, waar Bosz gigantisch van baalt.

"Het herstel van de Braziliaan Mauro Júnior loopt niet zoals vooraf gehoopt. Eerder was er voorzichtige hoop dat hij na de voorbereiding weer kan aansluiten, maar het gaat langer duren. Het is goed mogelijk dat hij pas laat in het kalenderjaar aansluit", schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het ED. Elfrink geeft daarnaast aan dat Bosz de langdurige afwezigheid van Mauro Júnior ontzettend zonde vindt, omdat hij hem een interessante en goede speler vindt voor PSV.

De Braziliaanse voetballer is niet de enige verdediger die er langere tijd uitligt, want ook Obispo en Oppegard zijn er de komende tijd niet bij. De verwachting is dat Oppegard, die voornamelijk reserve is bij PSV, nog minimaal acht weken uitgeschakeld is. "Obispo zou misschien iets eerder kunnen aansluiten, maar het is afwachten of dat lukt", schrijft Elfrink.

Bosz heeft naast de negatieve berichten over de verdedigers in de ziekenboeg ook goed nieuws gekregen, want met Guus Til, Noa Lang en Luuk de Jong - die eerder nog niet volledig fit waren - gaat het inmiddels de goede kant op. Zij zullen inzetbaar zijn voor het oefenduel van aanstaande zaterdag tegen Bundesliga-club Augsburg.