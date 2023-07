Bosz was chagrijnig na vertrek Simons: 'Maar dit zag ik aankomen'

Peter Bosz baalt van het vertrek van Xavi Simons, maar vindt dat de Eindhovenaren weer snel door moeten om plannen zonder de topscorer van de Eredivisie te gaan maken. De coach van PSV hield al rekening met het vertrek van Simons.

"Het blijft jammer, maar dit zag ik aankomen", geeft Bosz toe in gesprek met de NOS tijdens het trainingskamp van PSV in Oostenrijk. "De club had mij al geïnformeerd dat dit er aan zou kunnen komen. We hebben alles geprobeerd om hem hier te houden. Nu gaan we plannen maken zonder hem", aldus Bosz, die aangeeft wel even chagrijnig te zijn geweest van de beslissing van Simons.

Voor PSV wordt het een flinke uitdaging om een goede opvolger van Simons te vinden, ook omdat de Eindhovenaren een lage transfersom ontvangen van Paris Saint-Germain. Bosz heeft vertrouwen in die zoektocht, want Simons werd vorig jaar ook 'goedkoop' naar het Philips Stadion gehaald: "Een topscorer van de eredivisie voor minder dan zes miljoen euro halen kan dus wel."

De 59-jarige oefenmeester is momenteel met PSV voor tien dagen op trainingskamp in Oostenrijk, waar hij zijn ploeg kennis laat maken met zijn manier van spelen: "Dat is lang. Het geeft mij wel de gelegenheid om met de jongens te praten en om de manier van spelen duidelijk te maken." Bosz hoopt wel dat hij zijn speelstijl sneller te implementeren dan in zijn tijd als trainer van Ajax: "Dat heeft wel tijd nodig gehad. Dit zou hier te lang zijn, dus het moet sneller."