Bosz wijst piepjonge vervanger van Xavi Simons aan en laat Lang debuteren

Isaac Babadi staat zaterdagmiddag op de plek van Xavi Simons in de oefenwedstrijd tussen FC Augsburg en PSV. Het is voor de Eindhovenaren de eerste wedstrijd na het vertrek van Simons. Bovendien beleeft Noa Lang zijn officieuze debuut.

Babadi speelde vorige week zaterdag pas zijn eerste wedstrijd voor PSV, toen hij een halfuur meedeed in het oefenduel met Blau-Weiss Linz. Nu gunt trainer Peter Bosz hem een kans vanaf de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Babadi speelde vorig seizoen dertig wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij vijfmaal scoorde en vier assists gaf. In het seizoen 2021/22 had hij al vier duels voor Jong PSV gespeeld, maar tot een officieel debuut in het eerste is het nog niet gekomen.

PSV maakte overigens een fout bij de bekendmaking van de opstelling. In eerste instantie werd een afbeelding gedeeld waarop Joey Veerman werd aangewezen als aanvoerder, maar dat moest Luuk de Jong zijn.

De wedstrijd tussen Augsburg en PSV is verdeeld in twee blokken van 75 minuten. In beide gedeelten spelen de ploegen met een verschillend elftal, laat PSV weten.

Opstelling PSV: Drommel; Sambo, Ramalho, Boscagli, Mwene; Sangaré, Babadi, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang