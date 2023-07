Branco van den Boomen maakt nu al indruk bij Ajax: 'Voegt flair en voetbal toe'

Branco van den Boomen (27) maakte dinsdag een prima indruk in zijn eerste minuten in het shirt van Ajax. De middenvelder kwam deze zomer transfervrij over van het Franse Toulouse en strooide in het oefenduel met Shakhtar Donetsk (3-0 winst) met fraaie passes.

Ajax-trainer Maurice Steijn stelde na afloop van het duel met de Oekraïeners tevreden vast dat Van den Boomen bij Toulouse een veel betere voetballer is geworden. "Branco heeft zich met name in Frankrijk goed ontwikkeld. Je ziet dat hij wel flair en voetbal toevoegt, ik ben tevreden over zijn ontwikkeling", liet de van Sparta overgekomen oefenmeester optekenen.

Ook de speler zelf was tevreden over zijn bijdrage aan het spel van de Amsterdammers. "Prima pot, al moet er nog veel verbeterd worden. Het waren mooie goals, die van Stevie vond ik de mooiste", doelt Van den Boomen op de 2-0 van Steven Bergwijn. De buitenspeler maakt grote indruk op zijn nieuwe teamgenoot: "Hij heeft exceptionele kwaliteiten."