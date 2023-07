Ajax-Shakhtar: Tahirovic en Van den Boomen laten zich zien bij fraaie treffer Bergwijn

Ajax heeft dinsdag weinig moeite met Shakhtar Donetsk. In het oefenduel op De Toekomst van dinsdag leidde de ploeg van Maurice Steijn al na een half uur comfortabel met 3-0. Mohammed Kudus maakte de eerste én de derde treffer, tussendoor hadden nieuwelingen Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen een groot aandeel in de 2-0 van Steven Bergwijn.

Kudus zette de Amsterdammers binnen twintig minuten vanaf de stip op voorsprong nadat Devyne Rensch in de vijandelijke zestien ten val was gebracht. Daarna was de Ghanees al even dicht bij een tweede treffer, maar zijn geplaatste schot van buiten de zestien spatte op de paal uiteen. Even later kon Ajax toch juichen: na hoog druk zetten van Tahirovic heroverde Ajax de bal diep op de Oekraïense helft. Via Van den Boomen en Kudus kwam de bal na een slim overstapje van Christian Rasmussen voor de voeten van Bergwijn, die hard raakschoot.

Amper een minuut later had Kudus tóch zijn tweede van de middag te pakken. Op aangeven van Bergwijn vond de aanvaller de verre hoek, waardoor Ajax met een 3-0 voorsprong de kleedkamers op mag gaan zoeken.