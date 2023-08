Brian Brobbey maakt zich niet druk: 'Als Ajax het nodig vindt...'

Brian Brobbey maakt zich geen zorgen over de mogelijke komst van een nieuwe spits bij Ajax. De 21-jarige aanvaller voor de camera van AT5 dat concurrentie hem alleen maar beter kan maken.

De selectie van Ajax herbergt met Brobbey slechts één speler die als optie voor de spitspositie kan worden beschouwd. De twintigjarige Christian Rasmussen is ook een speler die als diepste aanvaller uit de voeten kan, maar hij lijkt nog niet klaar voor het grote werk. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat is daarom al enige tijd op zoek naar een concurrent voor Brobbey.

"Het is normaal dat Ajax een spits gaat halen", stelt Brobbey. "Of dat lekker is? De beste gaat spelen. Door concurrentie word je ook beter. Of ik zeg: laat maar komen? Als Ajax het nodig vindt, dan moet de club het doen."

Ajax kan de nieuwe spits geen Champions League-voetbal bieden. De Amsterdammers eindigden vorig seizoen immers op de derde plaats in de Eredivisie en moesten zodoende genoegen nemen met een ticket voor de play-offs van de Europa League. "Dat is natuurlijk jammer, iedereen wil op het hoogste niveau spelen. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we in de Europa League komen, dat is het belangrijkste."