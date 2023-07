Feyenoord heeft volgens de Spaanse krant AS interesse in centrale middenvelder Jonathan Varane, het jongere (stief)broertje van Manchester United-ster Raphaël Varane. De 21-jarige speler van Sporting Gijon zou ook door twee andere clubs die komend seizoen in de Champions League spelen gevolgd worden.

De jongere Varane eindigde afgelopen seizoen als zeventiende op het tweede niveau in Spanje met zijn club Sporting Gijon. Jonathan Varane kwam afgelopen zomer transfervrij over van het Franse RC Lens, de club waar ook zijn oudere broer zijn loopbaan begon. In zijn eerste seizoen in Spanje begon hij bij de reserves, maar maakte hij in januari zijn debuut in het eerste elftal. Uiteindelijk kwam Varane tot zeventien competitiewedstrijden in het shirt van Gijon en eentje in het toernooi om de Copa del Rey.

Toch waren die achttien potjes genoeg om de aandacht van meerdere topclubs te trekken. Volgens AS is de jongere Varane namelijk ook op de radar van Atlético Madrid en Benfica verschenen. De krant weet wel waarom: "Hij is een fysiek sterke speler met een goede pass in beide benen (al is hij van nature rechts). Bovendien is hij ondanks zijn jonge leeftijd een persoonlijkheid in de kleedkamer en toont hij karakter op het veld", zo worden zijn kwaliteiten samengevat.

Atlético zou in Varane een mogelijke toekomstige opvolger van middenvelder Koke zien. De club zou zelfs een eerste bod van zo'n twee miljoen euro in Gijon hebben neergelegd. Dat zou echter van tafel zijn geveegd door de club, die minimaal vijf miljoen euro zou verlangen voor de middenvelder.