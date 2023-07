Carel Eiting probeert breuk te forceren en meldt zich ziek bij FC Volendam

Carel Eiting probeert een breuk met FC Volendam te forceren. De middenvelder heeft zich ziekgemeld voor de oefenwedstrijd van zaterdagmiddag tegen KV Kortrijk, zo meldt Voetbal International.

Eiting wil graag naar FC Twente, dat hoopte voor een paar ton te kunnen toeslaan. Volendam denkt daar echter anders over en besloot eenzijdig de optie in het contract van de 25-jarige middenvelder te lichten, zo meldde De Telegraaf. Door het besluit van Volendam is een nieuwe contractuele situatie ontstaan, waardoor Eiting niet langer voor een vastgesteld bedrag kan worden opgehaald.

Artikel gaat verder onder video

Het kamp-Eiting is van mening dat de optie pas volgend jaar gelicht zou kunnen worden, terwijl Volendam stelt dat er wel een einddatum, maar geen begindatum voor het lichten van de optie is afgesproken. Waar Eiting tot voor kort voor een vastgesteld bedrag kon worden opgehaald in Volendam, kan de club nu vragen wat het wil.

Twente bracht op basis van de oude bepaling deze week een bod van 400.000 euro uit op Eiting. Dat bod werd resoluut van tafel geveegd door een gepikeerd Volendam. "Het klopt dat wij een wonderlijk en voor ons onacceptabel bod hebben ontvangen van Twente voor Carel. Dat wonderlijke en onacceptabele geldt ook voor de handelswijze", zei Jasper van Leeuwen, technisch directeur van Volendam.