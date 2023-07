Chelsea gebruikt verdiende inkomsten en telt 45 miljoen neer voor nieuwe verdediger

Chelsea lijkt zich zeer spoedig te gaan versterken met Axel Disasi. De verdediger is hard op weg naar de Londenaren, die weer eens met miljoenen smijten voor een aankoop. Het binnenhalen van Disasi kost Chelsea naar verluidt een bedrag van liefst 45 miljoen euro.

Volgens het Engelse medium The Athletic is er inmiddels een principeakkoord bereikt door beide partijen. Chelsea tast diep in de buidel voor Disasi, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij AS Monaco. Daar heeft hij drie seizoenen achter de rug en werd de 25-jarige verdediger een belangrijke schakel. Hij komt naar Chelsea als vervanger van de langdurig geblesseerde Wesley Fofana.

Disasi werd geboren in Gonesse, iets ten Noorden van de hoofdstad Parijs. Hij debuteerde in het betaald voetbal namens Paris FC, dat hem snel verloor aan Stade de Reims. In de zomer van 2020 tekende hij vervolgens een contract bij Monaco. Die club betaalde destijds dertien miljoen euro voor hem. Inmiddels heeft Disasi ook al vier interlands voor de nationale ploeg van Frankrijk gespeeld.

Chelsea roerde zich deze zomer al behoorlijk op de transfermarkt. De club pikte Christopher Nkunku, Nicolas Jackson en Ângelo al op, al waren er vooral veel uitgaande transfers. Chelsea nam afscheid van Kai Havertz (Arsenal), Mason Mount (Manchester United), Mateo Kovacic (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Christian Pulisic (AC Milan), Edouard Mendy (Al-Hilal), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), N'Golo Kanté (Ittihad), César Azpilicueta (Atlético Madrid) en Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marseille).