Cijfers van Ivanusec zijn positief; slechts één minpuntje te vinden

Luka Ivanusec staat op het punt om voorgesteld te worden als nieuwste aanwinst van Feyenoord. Voor een bedrag van circa 8,5 miljoen euro komt de buitenspeler over van Dinamo Zagreb. In de FCUpdate Podcast wordt de transfer van Ivanusec besproken.

Redacteur Imre Himmelbauer van voetbalplatform FootballTransfers onderzocht de data van Ivanusec bij Dinamo Zagreb. "Dat was louter positief eigenlijk. Hij was vorig seizoen de beste buitenspeler van de Kroatische competitie. Hij blonk vooral uit op het gebied van passing, dribbelen en hij was ook defensief vrij goed", somt Imre op. "Hij is alleen niet zo balvast, maar dat zie je wel vaker bij dit soort spelers, die wat creatiever zijn."

Ivanusec liet zich dinsdagavond nog zien in de tweede voorronde van de Champions League. Met zijn club Dinamo nam hij het in eigen huis op tegen FC Astana. Het doelwit van Feyenoord was met drie doelpunten enorm belangrijk tijdens de 4-0 overwinning. De return in Astana lijkt dus slechts een formaliteit. Feyenoord is als kampioen van Nederland al zeker van de groepsfase van de Champions League.

