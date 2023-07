'Clubicoon van Ajax overweegt na 317 wedstrijden te vertrekken uit Amsterdam'

Davy Klaassen gaat deze zomer nadenken over zijn toekomst, zo verwacht Mike Verweij. De clubicoon van Ajax, goed voor 317 officiële wedstrijden in Amsterdamse dienst, houdt er volgens Verweij rekening mee dat hij komend seizoen minder gaat spelen dan hij zou willen.

"Klaassen gaat wellicht weg", stelt de clubwatcher van Ajax in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Ik denk dat Klaassen wel zijn knopen aan het tellen is. Dat hij ook wel weet dat zijn speeltijd misschien wel weer heel erg beperkt wordt komend seizoen, want hij speelde afgelopen seizoen natuurlijk al veel minder dan hem lief was."

Klaassen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en vertrok in 2017 naar Everton, om in 2020 weer terug te keren. Hij heeft een contract tot medio 2024. "Hij is natuurlijk met heel veel succes teruggekomen. Meteen kampioen geworden, dus hij heeft zijn bijdrage wel gehad. Hij is niet voor niets Mister 1-0. En ik denk dat hij ook wel altijd van waarde zal blijven, alleen of je van waarde bent als basisspeler of als invaller…"

"Aan de andere kant: nieuwe trainer, nieuwe kansen", voegt Verweij toe als kanttekening. "Misschien dat hij onder Steijn een verbluffende indruk maakt en alles gaat spelen. Ik denk dat hij de voorbereiding wil bekijken en de gesprekken met Steijn wil afwachten."