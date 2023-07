Davy Klaassen en Laura Benschop plaatsen gezamenlijk bericht: 'Zelfs een PSV'er wordt hier blij van'

Ajax-middenvelder Davy Klaassen en Laura Benschop zijn verloofd, zo maakt het koppel zaterdag bekend in een gezamenlijk bericht op Instagram. Op gezamenlijke foto's is te zien dat de twee elkaar in de armen vallen in Vancouver. Ook delen ze een foto van een gele post-it met daarop in het Engels de tekst: "Verlovingsring!!! Wees alsjeblieft discreet."

Klaassen en Benschop nemen de nodige felicitaties in ontvangst. Het officiële account van Ajax laat met een 'gifje' weten geëmotioneerd te zijn; voetballers als Jurriën Timber, Devyne Rensch, Joël Veltman, Daley Blind, Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch, Marten de Roon, Mohamed Daramy en Justin Bijlow feliciteren de twee ook. Spelersvrouwen Mikky Kiemeney (Frenkie de Jong) en Candy-Rae Fleur (Blind) laten ook van zich horen, evenals misdaadjournalist John van den Heuvel, die schrijft: "Zelfs een PSV’er wordt blij van dit bericht 👌❤️🤩 gefeliciteerd Laura en Davy 🥂."

Klaassen en Benschop, allebei dertig jaar hebben al zeven jaar een relatie. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school, waar ze al een korte fling hadden, zo vertelde Benschop twee jaar geleden in het tijdschrift Linda. Maar de vonk sloeg pas later echt over. Benschop werkt als model, is afgestudeerd criminoloog, deed een opleiding tot haarstylist en heeft bovendien een populair TikTok-account.