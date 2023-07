'Clubloze Isco overweegt beladen overstap binnen LaLiga'

De clubloze Spaanse middenvelder Isco (31) kan zijn loopbaan op pikante wijze nieuw leven inblazen. De oud-speler van Malaga, Real Madrid en Sevilla is volgens de Spaanse krant Marca in gesprek met de grote rivaal van zijn laatste werkgever: Real Betis .

Als jonge technicus brak Isco, afkomstig uit de jeugdopleiding van Valencia, onder de Chileense trainer Manuel Pellegrini, door bij de toenmalige club in opkomst Málaga. In de Zuid-Spaanse stad verdiende hij uiteindelijk een transfer naar Real Madrid, waar hij liefst negen seizoenen zou blijven. Afgelopen seizoen tekende hij transfervrij bij Sevilla, maar dat avontuur liep uit op een teleurstelling. De club ontbond zijn contract in december.

Vervolgens leek Isco op te gaan duiken in Duitsland, waar 1. FC Union Berlin een contract voor hem had klaarliggen. Omdat die club hem niet meer kon inschrijven voor Europees voetbal werd echter kort voor het ondertekenen een aanpassing gedaan waardoor het salaris van de Spanjaard lager zou komen te liggen. Isco bedankte voor de eer en is sindsdien op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Die lijkt hij bij Betis te hebben gevonden. Aan het roer bij de nummer zes van afgelopen seizoen: Pellegrini. De Chileense coach is op zoek naar een extra middenvelder na het vertrek van Sergio Canales naar Mexico en het nieuws dat Nabil Fekir nog tot minimaal eind oktober buitenspel staat met een knieblessure. "De club probeert binnen de salarislimieten van LaLiga een manier te vinden om Isco binnen te halen", schrijft Marca. Mocht de deal op korte termijn rondkomen dan wacht mogelijk een pikant debuut: op donderdag 3 augustus staan Betis en Sevilla in Mexico tegenover elkaar in een vriendschappelijk duel.