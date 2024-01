Mossou heeft serieuze bedenkingen over Ajax-verlanglijstje Steijn: 'In nog geen honderd jaar'

Sjoerd Mossou heeft met enorme verbazing gereageerd op het feit dat Maurice Steijn onder meer Isco en afgelopen zomer naar Ajax wilde halen. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad was het de Amsterdammers ‘in nog geen honderd jaar’ gelukt om de Spanjaard en Oranje-international te strikken, omdat er na het zeer teleurstellende afgelopen seizoen flink gesneden moest worden in de salarissen.

Ajax eindigde in het voorbije seizoen op de derde plaats in de Eredivisie en moest daardoor genoegen nemen met een ticket voor de play-offs van de Europa League. Het was voor het eerst sinds 2018 dat de recordkampioen van Nederland zich niet wist te plaatsen voor de Champions League. Het mislopen van een startbewijs voor het miljardenbal had nogal wat consequenties voor Ajax op de transfermarkt. De hoofdstedelingen moesten eerst verkopen alvorens ze de selectie konden versterken.

Steijn, die na het afgelopen seizoen door Sven Mislintat werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, had een merkwaardig verlanglijstje. De Hagenaar wilde niet alleen Noa Lang en Jerdy Schouten naar de Johan Cruijff ArenA halen, maar ook namen als Vangelis Pavlidis, Isco én De Vrij. Volgens Steijn had voormalig technisch directeur Mislintat echter steeds weer een reden om zijn wensen niet in te willigen. Mossou plaatst daarentegen zijn vraagtekens bij het verlanglijstje van Steijn. Vooral de namen van Isco en De Vrij leiden tot verbazing bij de verslaggever. “Die hadden ze werkelijk nóóit kunnen betalen, in nog geen honderd jaar. Er moest geloof ik dertig miljoen euro in salarissen worden gesneden, maar Steijn wilde Isco en De Vrij halen… Tuurlijk”, zegt hij in de AD Voetbalpodcast.

Mossou is er bovendien van overtuigd dat er bij Ajax meer voor nodig was om de zure nasmaak van het teleurstellende afgelopen seizoen weg te spelen. Hij stelt dat het ‘onzin’ is om te zeggen dat de Amsterdammers er met spelers als Isco en De Vrij (veel) beter voor hadden gestaan. Mossou wijst naar PSV, dat in de voorbije transferzomer niet alleen directe versterkingen naar Eindhoven haalde, maar in de persoon van Peter Bosz óók een toptrainer aanstelde. “Allebei, het is altijd een combinatie”, reageert Mossou op de vraag of PSV de ijzersterke prestaties te danken heeft aan de ‘klasse’ van Bosz of het gegeven dat het ‘betere spelers’ heeft gehaald dan Feyenoord. “Het gaat om de wisselwerking. Het gaat erom dat er een trainer is met een bepaald plan en dat er spelers zijn die daarbij horen. Het is allemaal geen hogere wiskunde, maar het heeft allebei bij PSV heel goed uitgepakt.”