'Enorme eer' voor Guardado: oud-PSV'er volgt clubicoon op bij Betis

Voormalig PSV-middenvelder Andrés Guardado (36) is de nieuwe aanvoerder van Real Betis. Hij neemt de band over van clubicoon Joaquín (41), die afgelopen seizoen zijn imposante loopbaan afsloot bij de club waar hij in 2001 zijn debuut in het profvoetbal maakte.

Dinsdag begon de voorbereiding voor Betis, waar Guardado alweer zijn zevende seizoen ingaat. Toch is er dit seizoen iets fundamenteel anders: na het stoppen van Joaquín heeft trainer Manuel Pellegrini hem tot aanvoerder gepromoveerd. "Voor mij is het een eer en een grote verantwoordelijkheid", vertelt Guardado aan de Spaanse krant Marca. "Ik zal proberen de band met trots te dragen en de club waardig te vertegenwoordigen."

Artikel gaat verder onder video

Hoewel hij al lang meeloopt in de voetbalwereld, verheugt Guardado zich als vanouds op het nieuwe seizoen. "De eerste dag is een beetje zoals een eerste schooldag. Iedereen keert terug met veel energie en een volgeladen batterij. We hebben onze familie gezien en een welverdiende rust genomen. Nu kunnen we gaan werken aan het bereiken van onze doelstellingen. Hopelijk wordt het net zo'n goed jaar of zelfs nog beter dan wat we hebben bereikt in de afgelopen drie jaar", aldus Guardado.

Afgelopen seizoen eindigde Betis keurig als zesde in LaLiga, waardoor de club zich opnieuw plaatst voor de Europa League. In de voorbije jaargang kwam de Spaanse ploeg in dat toernooi ongeslagen door de groepsfase waarin het was gekoppeld aan HJK Helsinki, Ludogorets en de latere winnaar AS Roma. In de achtste finale sneuvelde Betis vervolgens tegen het Manchester United van Erik ten Hag, dat zowel thuis (4-1, mede door een treffer van Wout Weghorst) als uit (0-1) de betere ploeg bleek.