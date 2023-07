David Beckham maakt Erik ten Hag groot compliment

David Beckham is vol lof over wat Erik ten Hag in relatief korte tijd heeft bewerkstelligd bij Manchester United. Er waait onder de Nederlandse trainer een frisse wind op Carrington, merkt de voormalig middenvelder op.

"Het zijn niet de beste tijden geweest voor Manchester United. Zowel op als buiten het veld", begint Beckham in een interview met The Athletic. "De komst van Erik is een verademing geweest. Hij heeft een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen, maar heeft dat op de meest elegante manier gedaan en op een manier waarop hij de fans aan zijn zijde heeft."

Als fan hoopt Beckham dat Manchester United, dat in 2013 voor het laatst kampioen van Engeland werd, zijn problemen oplost. Het is nog altijd niet duidelijk wie de nieuwe eigenaar van de club wordt. "Er moet een beslissing worden genomen. Wie de club ook leiden, ze moeten gepassioneerd en betrokken zijn, de juiste beslissingen nemen, de juiste spelers halen en in de club investeren."

Ergens is Beckham jaloers op Manchester City. "Het gaat niet alleen om wat ze winnen. Manchester City bouwt aan een toekomst. Ze bekijken het niet alleen van seizoen tot seizoen. Ze hebben stabiliteit met Pep Guardiola, voor wie ik ontzag heb. Hoe sneller er een beslissing wordt genomen, hoe beter."