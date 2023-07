De Ligt krijgt 'Het Monster' naast zich: Moet Feyenoord zich zorgen maken?

Bayern München heeft Kim Min-jae woensdagmiddag gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De transfer van de Zuid-Koreaanse verdediger hing al een tijde in de lucht, maar is nu officieel gemaakt. Mogelijk kan de overstap van Kim naar München gevolgen hebben voor Feyenoord.

De Duitse topclub was al langere tijd bezig om Kim naar de Alianz Arena te halen. De centrumverdediger, in zijn thuisland ook wel Het Monster genoemd, maakte in het vorige seizoen veel indruk in het shirt van Napoli. De Italianen wilden de verdediger dan ook niet kwijt, maar een afkoopclausule in het contract zette de kampioen van Italië buitenspel. Bayern München profiteert optimaal en legt het in de clausule opgenomen bedrag van vijftig miljoen euro op tafel.

Een domper voor Napoli, dat nu snel op zoek mot naar een vervanger voor de 26-jarige voetballer. Dat kan potentieel negatieve gevolgen hebben voor Feyenoord, want eerder in deze transferperiode werd bekend dat Napoli Feyenoord-verdediger David Hancko op het lijstje heeft staan om de Zuid-Koreaan op te volgen. Van concrete interesse is geen sprake, maar het zou kunnen gebeuren dat Napoli de pijlen gaat richten op de Feyenoorder.

Voorlopig is dat nog niet het geval, maar de transfer van Kim zorgt er wel weer voor dat de markt verder opgang komt. De Zuid-Koreaan werd door Bayern München gehaald omdat Lucas Hernandez naar Paris Saint Germain FC besloot te vertrekken. In München lijkt Kim in het hart van de defensie een duo te gaan vormen met Matthijs de Ligt.