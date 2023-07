De Telegraaf pakt uit: Feyenoord wil ver gaan voor huurdeal met Arnaut Danjuma

De Telegraaf is zondag met het nieuws gekomen dat Feyenoord ver wil gaan voor Arnaut Danjuma. De Rotterdammers willen de Oranje-international naar verluidt één seizoen huren van Villarreal. Arne Slot schijnt Danjuma als een ‘meer dan interessante optie’ te beschouwen.

Danjuma verkaste in 2021 als recordaankoop (twintig miljoen euro) naar Villarreal, en maakte in zijn eerste seizoenen indruk voor de Spaanse club. De Nederlander verdient naar verluidt een riant salaris, maar volgens De Telegraaf wil Feyenoord hem daarin tegemoetkomen. Slot ziet Danjuma als een speler die 'perfect in zijn plaatje past'. De oefenmeester is op zoek naar een linksbuiten die 'domineert in de één-tegen-één.

Artikel gaat verder onder video

Voor Danjuma zelf is het belangrijk om veel minuten te gaan maken. De aanvaller wilde na een trainerswissel weg bij Villarreal, waardoor hij zich afgelopen halfjaar mocht laten zien in de Premier League bij Tottenham Hotspur. Dit avontuur liep ook niet al te succesvol af. De oud-speler van onder meer NEC en Bournemouth speelde slechts negen wedstrijden in de competitie.

Bij Feyenoord kan Danjuma zich weer in de kijker spelen. De aanvaller is verzekerd van Champions League-voetbal en eventueel de interesse van bondscoach Ronald Koeman wekken. Eerder werd bekend dat Feyenoord eveneens geïnteresseerd is in de verrichtingen van Luka Ivanusec. De international van Kroatië lijkt echter niet de voorkeur boven Danjuma te hebben. Naar verluidt wil Slot 'voor de allerbeste optie' gaan.