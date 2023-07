De Telegraaf: 'Pokerende Sven Mislintat jaagt gefrustreerde kopstukken naar uitgang'

Ajax staat er twee weken voor de start van het nieuwe seizoen in de Eredivisie nog niet goed op. De ploeg van trainer Maurice Steijn leed meerdere pijnlijke nederlagen in de voorbereiding en het ontbreekt nog aan de broodnodige aanwinsten. De rol van technisch directeur Sven Mislintat wordt onder de loep genomen.

Mislintat slaagde er tot nu toe in om Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen naar Amsterdam te halen. Verder bleef het rustig wat betreft inkomende transfers. Inmiddels zijn belangrijke spelers Dusan Tadic en Jurriën Timber vertrokken bij Ajax. Daarnaast azen ook Mohammed Kudus en Edson Álvarez nog altijd op een transfer. Volgens De Telegraaf kan het lange wachten leiden tot het vertrek van meerdere spelers. Davy Klaassen en Gerónimo Rulli schijnen niet blij te zijn, terwijl Steven Berghuis ook zijn onvrede al uitsprak.

Steijn lijkt dus te gaan beginnen zonder de nodige basisspelers van afgelopen seizoen. De nieuwe trainer gaf recent al meerdere keren aan snel nieuwelingen te willen verwelkomen bij zijn selectie. Dat zou volgens De Telegraaf nog wel eens een probleem kunnen worden. Er zijn volgens de krant signalen dat potentiële aankopen twijfelen om de Johan Cruijff ArenA wel de juiste bestemming is. Mike Verweij schrijft in zijn analyse dat Mislintat nu moet laten zien dat hij ook deals kan maken in plaats van alleen goede spelers voor Ajax te scouten.

Mislintat is volgens De Telegraaf voorlopig vooral bezig met zijn eigen weg te bewandelen namens Ajax. Daarbij richt hij zich vooral op data en buitenlandse relaties in de voetballerij. Ajax stuurde eerder deze zomer geen scout naar het WK onder 20, terwijl dat de in het verleden altijd gebeurde. Ook van Nederlandse voetbalmakelaars staat de Duitser vrijwel niet open. Zo werd Ayase Ueda van Cercle Brugge ook aangeboden bij Ajax. Er kwam echter geen reactie vanuit Amsterdam en inmiddels is de spits uit Japan hard op weg naar aartsrivaal Feyenoord.

Er wachten zware weken voor Mislintat, zo schrijft De Telegraaf. Aan de ene kant moet het vertrouwen van de achterban worden gewonnen met gerichte aankopen en versterkingen voor trainer Steijn, die met smacht wacht op verse spelers in zijn ploeg. Daarnaast leeft er dus ook onvrede bij de huidige spelersgroep. Afgelopen week was Ajax op trainingskamp in Duitsland en daar was Mislintat ook aanwezig. Ondanks het feit dat hij in het spelershotel tussen de manschappen van Steijn in liep, sprak hij met geen een van de spelers. Dat heeft de selectie naar verluidt als vreemd ervaren.