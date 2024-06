Van der Vaart heeft duidelijke voorkeur voor rechtsback in Oranje: ‘Hij is by far de beste’

Rafael van der Vaart heeft een duidelijke voorkeur voor wie bondscoach Ronald Koeman als rechtsback moet opstellen op het EK. De oud-middenvelder pleit voor een basisplaats van , ondanks het feit dat afgelopen donderdag zijn eerste doelpunt maakte voor Oranje.

"Eén ding staat voor mij vast: Dumfries speelt”, aldus Van der Vaart bij ESPN. “Hij is by far de beste aan de rechterkant." De analist betwijfelt echter of het tweetal samen kan spelen in Oranje. “Frimpong heeft heel goed gespeeld op rechtsbuiten, maar volgens mij is het meer een wingback. Dan loop je misschien een beetje tegen elkaar aan."

Of Frimpong dan een optie voor de aanval is? "Als ik kan kiezen tussen Xavi Simons of Frimpong, weet ik het wel", reageert Van der Vaart. De 41-jarige oud-international zou dan voor Simons gaan. "We raken niet meteen in de war van één wedstrijd. Rustig blijven. Die jongen (Frimong, red.) heeft het fantastisch gedaan en gaat veel minuten maken, daar gaan we in de toekomst veel plezier van beleven."

Jeremie Frimpong en/of Denzel Dumfries? 🇳🇱



Rafael van der Vaart kent geen twijfel 👀 — ESPN NL (@ESPNnl) June 10, 2024

