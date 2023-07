Dé verrassing van Feyenoord? Slot: 'Niet zo gek, als je ziet wat hij gekost heeft'

Yankuba Minteh maakt een goede indruk in zijn eerste optredens voor Feyenoord. De achttienjarige aanvaller, die wordt gehuurd van Newcastle United, is volgens ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh 'niet normaal snel', terwijl ook trainer Arne Slot goed te spreken is over Minteh.

"Yankuba Minteh en Leo Sauer hebben nu al meerdere wedstrijden een uitstekende indruk achtergelaten", vertelt Slot aan Voetbal International. "Er zijn meer jongens die het prima doen, maar die twee hebben het deze week wel laten zien. Dat zijn jongens waarvan we de ontwikkeling met heel veel interesse gaan volgen." Slot voegt lachend toe dat het 'niet heel gek' is om te zien dat Minteh kwaliteiten heeft, aangezien Newcastle United acht miljoen euro voor hem betaalde. "Dat zijn bedragen, bij ons zou het een recordtransfer zijn!"

Jahanbakhsh weet dat hij met Minteh een serieuze concurrent erbij heeft. "Yankuba heeft een goede actie en is niet normaal snel. Die kunnen we heel goed gebruiken voorin", zegt hij over de Gambiaanse voetballer, die hij probeert te begeleiden bij Feyenoord. "Dat vind ik heel belangrijk, zeker bij een jongen als Minteh, die uit een heel ander land komt en een heel andere achtergrond heeft. Dan heb je wel hulp nodig, die probeer ik te bieden."