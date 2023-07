Denigrerende reacties op mooiste assist in Azerion Vrouwen Eredivisie: ‘Schandalig’ en ‘sneu’

Nayomi Buikema gaf afgelopen seizoen de mooiste assist in de Eredivisie voor vrouwen. De vrije trap waarmee de negentienjarige middenvelder namens sc Heerenveen een doelpunt voorbereidde tegen PEC Zwolle, kreeg de meeste stemmen in een verkiezing die werd georganiseerd door het officiële twitteraccount van de Azerion Vrouwen Eredivisie, zoals de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwen officieel heet. Wie echter denkt dat de assist van Buikema op veel bewondering kan rekenen, komt er bedrogen uit.

Buikema bereidde op 4 november 2022 een doelpunt van Merel Bormans voor in het thuisduel van sc Heerenveen met PEC Zwolle (1-2 nederlaag). De middenvelder bracht de bal in de tweede helft vanaf een meter of dertig van het doel vanuit een vrije trap in het strafschopgebied van PEC, waar Bormans opdook voor keeper Tirsa Postma. Postma was te laat, waardoor Bormans kon inkoppen.

Dat het voorbereidende werk van Buikema deze week op het twitteraccount van de Azerion Vrouwen Eredivisie werd uitgeroepen tot de mooiste assist van het afgelopen seizoen in de vrouwencompetitie, heeft onder de tweet tot overwegend verbaasde en denigrerende reacties geleid. “Mooiste assist of gewoon vreselijk keeperswerk?”, vraagt een twitteraar zich hardop af. Ook anderen is het weifelende keeperswerk van Postma opgevallen. “Die bal moet gewoon voor de keeper zijn”, klinkt het. “Best sneu als dit de mooiste was over een heel seizoen”, “Dit is zo slecht”, “Schandalig wat een niveau” zijn andere tweets.

Hieronder een verzameling van enkele reacties op de tweet van het officiële twitteraccount van de Azerion Vrouwen Eredivisie. Voor een volledig overzicht, klik je op de bovenste tweet.

🅰️ Dit is volgens jullie de 𝐦𝐨𝐨𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭 van het afgelopen seizoen! ✔️#AzerionVrouwenEredivisie pic.twitter.com/uQ5c7F6Um9 — Azerion Vrouwen Eredivisie (@VrEredivisie) July 13, 2023

En met “jullie” bedoelen jullie alle leden van stichting ‘de blinde geleide hond’?? — Ynze Klomp (@ylklomp) July 14, 2023

Knap hoor.... 😅 — Brendan (@BrendanFFC) July 14, 2023

dit is slechter dan de 5e klasse — jensieeeee (@jensieeeee) July 15, 2023

Best sneu als dit de mooiste was over een heel seizoen — Esteban (@1983svd) July 14, 2023