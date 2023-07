Dennis te Kloese heeft een duidelijke boodschap voor buitenlandse clubs die aankloppen bij Feyenoord

Feyenoord verkocht Orkun Kökçü een paar weken geleden al aan Benfica en lijkt nu ook te moeten vrezen voor een vertrek van Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow. Waar de verdediger naar verluidt kan rekenen op de belangstelling van RB Leipzig, heeft de doelman zich in de kijker gespeeld bij Manchester United. Feyenoord is echter niet van plan z’n sterkhouders voor een appel en een ei te laten gaan. Algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese heeft dan ook een duidelijke boodschap voor geïnteresseerde clubs.

De Feyenoord-supporters maken zich een beetje zorgen. Zij zagen hoe hun club in het afgelopen seizoen op overtuigende wijze de landstitel veroverde, succestrainer Arne Slot zijn krabbel zette onder een nieuw contract en Manchester City ervoor zorgde dat Feyenoord in pot 1 zit voor de loting van de groepsfase van de Champions League. Maar het is momenteel de grote vraag met welke selectie Slot zich kan gaan voorbereiden op de rentree in het miljoenenbal. Kökçü is dus al vertrokken en ook voor Geertruida en Bijlow is er belangstelling.

In Britse media gaat rond dat Manchester United maximaal 25 miljoen euro wil betalen voor Bijlow, mocht het daadwerkelijk werk willen gaan maken van zijn komst. “Ik heb in het weekend natuurlijk wel even gepolst bij de directie van Feyenoord. Te Kloese is niet zo heel scheutig met commentaar en wil ook niet in zijn kaarten laten kijken. Maar hij gaf wel aan dat het logisch is dat er na een geweldig seizoen belangstelling is voor spelers, maar dat ze geen sociale instelling zijn”, vertelt Marcel van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Daarmee doelde hij natuurlijk op het feit dat buitenlandse clubs denken spelers van Feyenoord voor een prikje te kunnen halen.”

Fabrizio Romano pakte vorige week uit met het nieuws dat RB Leipzig bij Feyenoord een bod heeft ingediend voor Geertruida, maar dat werd ontkend door verschillende binnenlandse media. In Duitsland sprak men echter over een aanbieding van nog geen twintig miljoen euro. Daar kreeg Feyenoord het niet bepaald warm van. Over de interesse van Manchester United in Bijlow is op dit moment nog veel onzeker, maar duidelijk is dat Bijlow niet voor een vriendenprijsje die kant op zal gaan. “Manchester United schakelt op meerdere borden”, weet Van der Kraan. “Ze kijken ook naar andere keepers en naar wat zij moeten kosten aan salaris en transfersom. Maar dat scheelt nogal behoorlijk, want Bijlow wordt geschat op een bedrag tussen de 20 en 25 miljoen euro.”

Manchester United heeft André Onana bovenaan het lijstje staan om komend seizoen onder de lat te staan op Old Trafford. Maar de oud-doelman van Ajax en nu Internazionale zou zo’n 60 miljoen euro moeten kosten. “Minimaal drie keer zo duur als Bijlow”, concludeert Van der Kraan, die vertelt dat er nóg meer Feyenoord-spelers zijn die naar het buitenland kunnen transfereren. “Ik kreeg nog een verhaal te horen dat een tussenpersoon - een agent die even handig op behoeftes van clubs probeert in te spelen en niet eens agent is van een speler - zich meldde voor Pedersen. Hij zei dat hij hem voor 3,5 miljoen euro naar Wolfsburg kan brengen. Weet je wat Te Kloese dan doet? De telefoon neerleggen. Daar doelt hij natuurlijk ook op als hij zegt dat Feyenoord geen sociale instelling is.