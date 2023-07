Dennis te Kloese: 'Het is 100 procent zeker dat hij bij Feyenoord blijft'

Dennis te Kloese sluit uit dat Santiago Giménez deze zomer vertrekt bij Feyenoord. De algemeen directeur vertelt voor de camera van ESPN dat het '100 procent zeker' is dat de Mexicaanse spits ook komend seizoen in De Kuip is te bewonderen.

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over Giménez, die na een indrukwekkend eerste seizoen in dienst van Feyenoord aan allerlei clubs wordt gelinkt. "Wij hebben een langdurig contract met Santiago. Het is voor zowel zijn ontwikkeling als die van Feyenoord goed dat hij blijft. In een ideale situatie is Santiago gewoon Feyenoorder", aldus Te Kloese.

Te Kloese gaat er ook van uit dat Lutsharel Geertruida voor Feyenoord blijft behouden. "Op dit moment staat Lutsharel gewoon bij ons onder contract. Hij wordt hier heel erg gewaardeerd. Zowel binnen als buiten de lijnen heeft hij zich geweldig ontwikkeld, dus is het niet zo gek dat grote clubs daar naar kijken", zegt de algemeen directeur.

Ondanks dat Feyenoord al afscheid nam van Orkun Kökçü, Sebastien Szymanski en Oussama Idrissi, vreest Te Kloese niet voor een totale leegloop. "We moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. Onze spelers hebben zich het afgelopen jaar fantastisch gepositioneerd. Maar wij zijn met iets heel bijzonders bezig op sportief vlak. Met de Johan Cruijff Schaal, het spelen voor de prijzen en de Champions League. Spelers beseffen dat ze hier ook nog stappen kunnen zetten."