Dennis te Kloese was recent in Barcelona voor diner met transferdoelwit Feyenoord

Dennis te Kloese is enkele maanden geleden afgereisd naar Barcelona voor een kennismaking met Julián Araujo. De algemeen directeur van Feyenoord had een etentje met de rechtsback van FC Barcelona, die bij Feyenoord wordt gezien als een interessante optie op de transfermarkt. Voorlopig is er echter geen sprake van concrete interesse.

Van de ontmoeting werd zaterdagavond melding gemaakt in een livestream van Feyenoord Transfermarkt. "Te Kloese is naar Barcelona gegaan om een avondje met hem door te brengen en wat te eten. Dat heeft hij zelf gezegd", zegt Feyenoord-fan Jannes, waarna accountbeheerder Rutger Vinke antwoordt: "Klopt, ook tegen mij. We praten dan over de periode april, mei." Te Kloese was jarenlang werkzaam in Mexico, het land waarvoor Araujo zijn interlands voor speelt.

Het contact vond plaats in een periode dat Feyenoord rekening hield met het vertrek van Marcus Pedersen. Die wordt gevolgd door VfL Wolfsburg, maar staat nog altijd onder contract in De Kuip. Feyenoord zou interesse hebben om Araujo te huren, maar concreet is het momenteel niet. "Feyenoord moet eerst gewoon verkopen voordat ze spelers gaan halen", aldus Jannes, die echter wel weet dat clubs als Las Palmas, Getafe en Rayo Vallecano ook interesse hebben in Araujo.

Araujo is Mexicaans international en sprak tijdens de Gold Cup met Santiago Giménez, die hem probeerde warm te maken voor een overstap naar Feyenoord. Ondertussen heeft Feyenoord hem uitgenodigd om zondagmiddag de wedstrijd tegen Benfica te bekijken, maar het is nog de vraag of hij aanwezig zal zijn. Zijn zaakwaarnemers zouden zich wel in Nederland bevinden.