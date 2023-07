Dit is Quinn, de eerste transgender en non-binaire speler op het WK die geen voornaam heeft

Quinn (voorheen: Rebecca Quinn) heeft vrijdag geschiedenis geschreven. De middenvelder deed in het openingsduel van het WK voor vrouwen negentig minuten mee namens Canada tegen Nigeria en werd zo de eerste transgender en non-binaire persoon op het WK voor vrouwen.

Quinn werd geboren als vrouw. In september 2020 kwam Quinn uit de kast als transgender en als non-binaire persoon, wat betekent dat Quinn zichzelf niet identificeert als man of vrouw. Quinn liet eerder in gesprek met The Canadian Press weten niet langer in een genderhokje geduwd te willen worden.

Quinn, 27 jaar, onderging daarnaast nog een verandering en draagt tegenwoordig nog maar één naam: Quinn, zonder voornaam. Quinn wil ook niet aangesproken worden met zij/haar of hij/hem, maar met ‘they/their' (Engelse vertaling: hen/diens). Overigens kwamen Quinn en Canada vrijdag tegen Nigeria niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.