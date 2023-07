Van Boekel ziet in minuut 98 reden tot ingrijpen op WK Vrouwen

Een ingreep van Pol van Boekel heeft vrijdagochtend geleid tot de eerste rode kaart op het WK Vrouwen. In de achtste minuut van de blessuretijd van het duel tussen Nigeria en Canada (0-0) merkte de VAR een forse overtreding op van de Nigeriaanse aanvaller Deborah Abiodun.

De Finse scheidsrechter Lina Lehtovaara deelde in eerste instantie geel uit voor de charge van Abiodun op Ashley Lawrence. Van Boekel adviseerde haar om de beelden nog eens te bekijken, waarna ze koos voor een rode kaart. Kort daarna kwam de wedstrijd ten einde. Omdat de veertigjarige Christine Sinclair in de vijftigste minuut een penalty had gemist, werd er niet gescoord.