Hélène Hendriks en Jack van Gelder stomverbaasd door foto van vrouwenploeg Nigeria

Bij De Oranjezomer ging het vrijdagavond kort over vrouwenvoetbal. Niet over het WK, maar over een oude foto van de Nigeriaanse ploeg. Tafelgast Jack van Gelder en presentatrice Hélène Hendriks verbaasden zich over speelsters die de handen voor het kruis deden bij een vrije trap van de tegenstander. "Ik zou ze toch ergens anders houden", zei Hendriks.

