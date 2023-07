Donny van de Beek krijgt flinke opsteker bij Manchester United

Een opsteker voor Donny van de Beek. De 26-jarige middenvelder maakt deel uit van de selectie van Manchester United die deze week afreist naar Edinburgh voor een oefenwedstrijd tegen Olympique Lyonnais. Tyrell Malacia wordt thuisgelaten door Erik ten Hag.

Van de Beek behoorde vorige week niet tot de spelersgroep van Manchester United die Ten Hag meenam naar Noorwegen. Daar speelde de Engelse topclub een oefenwedstrijd tegen Leeds United, die met 2-0 werd gewonnen.

Ten Hag neemt de van een zware blessure herstelde Van de Beek wel mee naar Schotland. Malacia ontbreekt daarentegen in de selectie. Hij heeft een blessure opgelopen en blijft achter op Carrington. Is hij op tijd hersteld, dan gaat hij in principe wel mee naar de Verenigde Staten.

Jonny Evans hoort opmerkelijk genoeg ook tot de selectie van Manchester United die naar Edinburgh afreist. Het kind van de club heeft een contract voor 'korte termijn' getekend bij de club waar hij eerder tussen 2006 en 2015 speelde.