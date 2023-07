'Eerste club meldt zich al bij Real Madrid voor Arda Güler'

Arda Güler wordt vrijdag gepresenteerd als nieuwe speler van Real Madrid. Het achttienjarige toptalent komt over van Fenerbahçe en tekent in Estadio Santiago Bernabéu een contract voor zes seizoenen. Of Güler komend seizoen ook daadwerkelijk het shirt van de Madrileense club om de schouders draagt, is echter nog maar de vraag.

Het is de bedoeling dat Güler de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint bij Real Madrid. De jonge Turk krijgt dan de kans om zich te laten zien aan Carlo Ancelotti, die met onder meer de andere leden van de technische staf zal bepalen of de aanwinst al rijp genoeg is om meteen deel uit te maken van de eerste selectie. Als dat niet het geval is, dan lonkt volgens AS een tijdelijk vertrek voor het talent.

Bayer Leverkusen zou Real Madrid al hebben laten weten Güler voor een seizoen te willen huren. De lijntjes tussen de clubs zijn kort, daar Xabi Alonso de hoofdtrainer van Die Werkself is. De 41-jarige Alonso was tussen 2009 en 2014 speler van Real Madrid en werd in de Spaanse hoofdstad ook een tijdje getraind door Ancelotti.

Real Madrid maakte donderdag een einde aan de soap rond Güler door de komst van van de Turkse aanvallende middenvelder aan te kondigen. Hoewel in het contract van Güler bij Fenerbahçe een afkoopsom van 17,5 miljoen euro stond, betaalt Real Madrid twintig miljoen euro voor zijn komst. Het totaalbedrag loopt valt door bonussen en een torenhoge commissie voor de vader en zaakwaarnemer van Güler waarschijnlijk nog een stuk hoger uit.