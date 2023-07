En toen waren het er nog 'maar' drie: deze club is niet meer in de race voor Thomas Beelen

Het is niet meer de vraag óf Thomas Beelen deze zomer gaat vertrekken bij PEC Zwolle, maar wanneer en vooral: naar welke club? FC Twente wordt in ieder geval níét zijn nieuwe werkgever. De Tukkers hadden de naam van Beelen op hun verlanglijstje staan, maar nu Mees Hilgers in Enschede blijft is de sterkhouder van PEC Zwolle geen optie meer. Dat meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf althans.

Vorige maand bereikten Twente en Hilgers volgens TC Tubantia een mondeling akkoord over de verlenging van zijn contract, dat medio 2024 afliep. Het langer vastleggen van de verdediger was een grote slag, want Hilgers werd geregeld genoemd bij grotere clubs. Zo bestempelde Voetbal International hem als de meest geschikte opvolger van Jurriën Timber bij Ajax. Ogenschijnlijk is er na het vastleggen van Hilgers geen ruimte meer voor de komst van Beelen.

AZ, Feyenoord en PSV zijn nog wel altijd in de race om de handtekening van de PEC Zwolle-verdediger. PEC hoopt volgens onder meer De Stentor een bedrag van drie miljoen euro over te houden aan Beelen. Feyenoord zou een eerste bod hebben gedaan dat daar niet bij in de buurt kwam, waarna afgelopen weekend een tweede bod zou zijn uitgebracht. De hoogte daarvan is niet bekend.

Beelen komt uit de jeugd van PEC en speelde ook in de jeugdopleiding van Twente. Afgelopen seizoen had hij een belangrijk aandeel in de promotie van PEC naar de Eredivisie. Beelen speelde dertig wedstrijden en was goed voor een doelpunt. Uiteindelijk promoveerde PEC als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. De 22-jarige stopper ligt nog tot medio 2025 van in het MAC³PARK stadion.