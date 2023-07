Eredivisie-coach liep bij Feyenoord mee met Slot: 'Buitencategorie'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft een geweldige indruk gemaakt op Danny Buijs. De kersvers trainer van Fortuna Sittard liep vorig seizoen in februari richting het duel met AZ in de Eredivisie een hele week mee met de oefenmeester in Rotterdam-Zuid en raakte onder de indruk van zijn collega-coach.

Buijs mocht een week lang overal bij zijn en kreeg volledige openheid van Slot bij Feyenoord, met wie hij tijdens de trainerscursus ook al kennismaakte. “Tijdens de trainerscursus had ik het gevoel al, daarna is het alleen maar bevestigd: Arne is buitencategorie”, vertelt Buijs tegenover Voetbal International. “Hij kan een team ontwikkelen, spelers beter te maken, is duidelijk in de communicatie. Zijn ploegen zijn fit, spelen met energie. Hij presenteert zichzelf goed. Het was interessant om dat allemaal van dichtbij te zien.”

Artikel gaat verder onder video

Buijs vond het aan de andere kant ook lastig om te zien, omdat Slot ‘echt op een hoger niveau zit’ dan de voormalig coach van FC Groningen en KV Mechelen. Toch voelt hij er niets voor om Slot na te doen bij zijn nieuwe club Fortuna Sittard. Buijs: “Andere spelers, andere omgeving, andere situatie. Maar het is wel zinnig om te zien en te vragen waaróm Arne voor een bepaalde oefening kiest, wat hij ermee wil bereiken, hoe hij reageert als iets goed gaat of juist niet. Daarvan heb ik weer geleerd, en dat voeg ik toe aan mijn eigen werkwijze.”

Slot gaf Buijs een inkijkje in de werkwijze bij Feyenoord. Buijs werd eerder vorig seizoen ontslagen als hoofdtrainer van KV Mechelen, vanwege tegenvallende resultaten. Hij was de jaren daarvoor actief bij FC Groningen, maar mede door de komst van de inmiddels vertrokken Mark-Jan Fledderus met wie Buijs een slechte relatie had, vertrok hij ook weer uit het hoge noorden. Buijs heeft als voetballer ook een verleden bij Feyenoord en heeft de droom om er ooit als hoofdcoach aan de slag te gaan. Daardoor waren er na zijn stageperiode geruchten dat hij een rol kon gaan spelen in de technische staf, maar dat is niet het geval.