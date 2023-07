'Erik ten Hag heeft gewenste nieuwe spits Manchester United eindelijk binnen'

Erik ten Hag lijkt zijn gewenste spits binnen te hebben. Volgens de Italiaanse journalist Luca Cilli heeft Manchester United een akkoord bereikt met Atalanta over de transfer van Rasmus Højlund. De 20-jarige Deen moet voor een basisbedrag van 70 miljoen euro de overstap gaan maken en zal op Old Trafford de nieuwe aanvalsleider gaan worden.

Al langer was duidelijk dat Ten Hag na de komst van zijn gewenste keeper (André Onana) vooral nog op zoek was naar een nieuwe spits. Nadat Manchester United de afgelopen maanden veelvuldig werd gelinkt aan Harry Kane (Tottenham Hotspur) en ook de namen van Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) en Victor Osimhen (Napoli) de revue waren gepasseerd werd de afgelopen weken al duidelijk dat de keuze uiteindelijk op Højlund gevallen was.

Volgens Cilli zal Atalanta akkoord gaan met het bod dat vrijdag nog schriftelijk binnen moet gaan komen. United zal een bedrag van 70 miljoen euro overmaken om Højlund binnen te halen, door bonussen kan dat nog maximaal oplopen tot 75 miljoen. De spits zou zelf inmiddels een akkoord met The Red Devils hebben bereikt over een meerjarig contract.

Atalanta sorteert op zijn beurt alvast voor op het naderende vertrek van Højlund. Voor een clubrecord van 30 miljoen euro staat de club van Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon op het punt om El-Bilal Touré (21) over te nemen van het Spaanse UD Almería. Als de berichten uit Italië kloppen heeft de Malinees deze vrijdag de medische keuring reeds doorstaan.