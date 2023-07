'Erik ten Hag kan Donny van de Beek zelfs niet als ruilmiddel gebruiken'

In de zoektocht naar een nieuwe aanvalsleider heeft Manchester United geprobeerd om Donny van de Beek als ruilmiddel in te zetten. De komst van de beoogde nieuwe nummer 9 Rasmus Højlund (Atalanta) zou goedkoper uit moeten vallen door de Nederlander als ruilmiddel te gebruiken. De Italianen hebben echter geen interesse om de oud-Ajacied over te nemen.

Dat schrijft het Engelse medium The Athletic. Naast Van de Beek zouden ook zijn collega-middenvelders Fred en Scott McTominay zijn aangeboden bij de club van Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon. United kreeg echter nul op het rekest: Atalanta zou alleen zaken willen doen als er een (flinke) som cash op tafel wordt gelegd. En dat is een probleem voor Ten Hag. Naar verluidt is zo'n beetje de helft van zijn transferbudget (Engelse media schrijven over een bedrag tussen de 120 en 140 miljoen euro) al opgegaan aan de komst van Mason Mount (Chelsea).

Van de andere helft moet Ten Hag nog een keeper en een spits zien te halen. Voor die eerste positie is André Onana nog altijd de gedroomde kandidaat. Naar verluidt ronden diens huidige club Inter en Manchester United de transfer van de Kameroener nog deze week definitief af. Højlund (20) is in beeld voor de spitspositie, maar of het budget van Ten Hag nog toereikend is om ook hem binnen te halen is nog maar zeer de vraag.

Een deal waarbij Van de Beek de omgekeerde weg zou bewandelen had voor zowel Ten Hag als de speler zelf een ideale uitkomst kunnen bieden in een even ongewenste als uitzichtloze situatie. Sinds zijn komst naar Old Trafford wist Van de Beek nauwelijks te imponeren. Waar hij in zijn tijd bij Ajax nog geregeld het net vond, was het in zestig wedstrijden (veelal invalbeurten) voor de Engelse grootmacht slechts twee keer raak. Ook op huurbasis bij Everton kon de negentienvoudig Oranje-international amper imponeren. Eerder deze week liet Ten Hag de middenvelder nog thuis voor het eerste oefenduel van deze voorbereiding tegen Leeds United.