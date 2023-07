Situatie Van de Beek bij United steeds uitzichtlozer: Ten Hag moet middenvelder teleurstellen

De toekomst van Donny van de Beek bij Manchester United lijkt uitzichtloos. De 24-jarige Nederlander maakt geen deel uit van de selectie van Erik ten Hag die het aanstaande woensdag in Oslo gaat opnemen tegen Leeds United in het eerste oefenduel van deze campagne.

Ten Hag begint aan de voorbereiding op zijn tweede seizoen in Manchester met een oefenwedstrijd tegen local rival Leeds, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Voor Van de Beek is dus echter geen plek in de 26-koppige selectie die hij meeneemt naar Noorwegen. De oud-Ajacied revalideerde de voorbije maanden van een stevige knieblessure.

In Oslo is Uniteds eerste grote zomeraanwinst Mason Mount wél van de partij. Daarnaast maken ook de herstelde Lisandro Martínez en Raphaël Varane deel uit van de selectie van Ten Hag, die ook een plekje heeft ingeruimd voor Jadon Sancho en Aaron Wan-Bissaka. Verder bestaat het elftal vooral uit jeugdspelers die normaal gesproken weinig kans zullen maken op speeltijd.

De komende tijd zullen de grote namen als Marcus Rashford, Bruno Fernandes en Casemiro zich weer bij de ploeg van Ten Hag voegen. Zij waren in de voorbije interlandperdiode nog actief voor hun nationale ploeg en sluiten daarom op een later moment tijdens de voorbereiding aan. United hoopt ook snel een nieuwe keeper én een nieuwe spits te kunnen presenteren; de club is naar verluidt dicht bij de komst van André Onana (Inter) en zou ook nog altijd interesse hebben in de komst van Rasmus Hojlund (Atalanta).

Het treffen met Leeds vormt de eerste in een flinke serie oefenwedstrijden voor Ten Hag. Later in de voorbereiding neemt zijn elftal het onder meer nog op tegen Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund, RC Lens en Athletic Bilbao. Op 14 augustus wacht de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Wolverhampton Wanderers komt dan op bezoek op Old Trafford.