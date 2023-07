'Erik ten Hag ziet nieuwe spits naderen bij Manchester United na persoonlijk akkoord'

Manchester United lijkt weer een stap dichterbij het aantrekken van Rasmus Højlund. De spits van Atalanta staat al langer op het verlanglijstje van Erik ten Hag. Inmiddels lijkt er schot in de zaak te komen. Deze week wordt volgens Fabrizio Romano belangrijk voor de Engelse topclub.

De Italiaanse transferspecialist weet namelijk dat Højlund er helemaal uit is met United. De twintigjarige Deen gaat op Old Trafford een contract voor vijf seizoenen tekenen. In die verbintenis is een optie om nog een zesde jaar met elkaar door te gaan. Højlund ligt momenteel nog tot medio 2027 vast bij Atalanta, waarvoor hij afgelopen seizoen tien keer wist te scoren.

Højlund maakte ook veel indruk bij de nationale ploeg van Denemarken. De jongeling heeft inmiddels zes interlands achter zijn naam staan en wist daarin zes keer tot scoren te komen. Ten Hag wilde in eerste instantie hoger inzetten dan Højlund. Toch bleken onder meer Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli) al snel veel te duur voor the Red Devils.

Romano meldt echter ook meteen dat United niet van plan is om mee te doen met 'spelletjes'. De grootmacht uit de Premier League gaat sowieso geen bedragen van negentig tot honderd miljoen euro op tafel leggen. Atalanta zet op dit moment naar verluidt in op een transfersom van minimaal 65 miljoen euro. Højlund speelde eerder bij FC Kopenhagen en Sturm Graz.