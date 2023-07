Fabrizio Romano komt met 'here we go' voor Declan Rice; twee transferrecords verbroken

Declan Rice gaat zeer spoedig zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract bij Arsenal. De middenvelder was de afgelopen weken de hoofdpersoon in een ware transfersoap, maar heeft zijn keuze gemaakt. Hij laat Manchester City links liggen en kiest voor een avontuur in het Emirates Stadium.

De transfer van Rice hing al een tijdje in de lucht en nu meldt Fabrizio Romano dat de deal rond is. De Italiaanse transferspecialist weet dat City ook graag zaken had gedaan met West Ham, maar Rice heeft zijn voorkeur gegeven aan the Gunners. Die moeten wel een torenhoog bedrag van liefst 117 miljoen euro op tafel leggen voor de international van Engeland. Daar kan nog eens een kleine zes miljoen euro als bonussen aan worden toegevoegd.

Rice schrijft daarmee twee records op zijn naam. Hij wordt de duurste aankoop voor Arsenal aller tijden. Op dit moment bezit Nicolas Pépé nog de eerste plaats. Hij werd in de zomer van 2019 voor liefst tachtig miljoen euro overgenomen van Lille OSC. Ook wordt Rice de duurste Engelse speler ooit. Hij lost Jack Grealish af. Manchester City plukte hem in de zomer van 2021 voor in totaal 117,5 miljoen euro weg bij Aston Villa.

De 24-jarige Rice speelde in de jeugd van Chelsea, maar verruilde die club voor West Ham. Namens the Hammers maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal. De 43-voudig international van Engeland werd een onmisbare schakel en pakte afgelopen seizoen met zijn club de Conference League. Het volgende transferdoelwit van Arsenal loopt nu nog rond in Amsterdam. Jurriën Timber moet de tweede miljoenenaanwinst worden van de Londenaren.