Fabrizio Romano verrast met nieuws over Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam gaat met de talentvolle Braziliaanse middenvelder Metinho aan de haal. De twintigjarige voetballer van Troyes is op weg naar Het Kasteel, zo bevestigden de Rotterdammers aan de hand van een tweet van Fabrizio Romano. “Here we go”, reageerde de Eredivisie-club.

Metinho wordt gezien als groot talent van de City Group en werd door de Franse club eerder verhuurd aan Lommel SK. Bij de Belgische club was hij met 27 officiële duels (4 goals en 3 assists) een succesnummer. Om een stapje te kunnen maken in zijn ontwikkeling, mag hij het nu op het hoogste niveau van Nederland gaan laten zien, zo schreef de transferjournalist.

Voor Sparta Rotterdam was het reden om de tweet van Romano aan te halen en de door hem zo bekende term “Here we go” daaraan toe te voegen, om aan te geven dat de overeenkomst volgens de Rotterdammers zeker is. De deal moet formeel nog wel worden aangekondigd door alle partijen. Sparta Rotterdam deed eerder al heel succesvol zaken met de City Group en huurde Koki Saito, haalde Arno Verschueren en daar kwam deze transferwindow Agustin Anello al bij.

Metinho is een centrale middenvelder, waardoor die posities meer dan goed bezet zijn bij Sparta. De verwachting is dat er nog wel een aantal spelers vertrekt, zo zou Jeremy van Mullem verhuurd mogen worden en zal er wellicht een sterkhouder vertrekken na het zo succesvolle Eredivisie-seizoen. Na onder anderen Saïd Bakari, Pele Clement, Django Warmerdam en Tijs Velthuis wordt Metinho al de tiende zomeraanwinst van Sparta Rotterdam, al is een deel van de overige spelers ook voor het beloftenteam gekomen.