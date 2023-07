Fans diep teleurgesteld in PSV na besluit over livestream oefenwedstrijden: 'Dit is de klap op de vuurpijl'

Verschillende PSV-supporters zijn ernstig teleurgesteld in hun club. De Eindhovenaren spelen tijdens hun trainingskamp in Oostenrijk oefenwedstrijden tegen FC Blau-Weiß Linz (zaterdag) en FC Augsburg (volgende week zaterdag). Door middel van een e-mail heeft de club laten weten dat de PSV-fans moeten betalen willen ze deze potjes via een livestream bekijken.

Dat besluit schiet bij diverse PSV-aanhangers in het verkeerde keelgat. Als je één van de wedstrijden wil kijken kost dat je €2,99 euro, terwijl je voor beide duels €4,99 euro kwijt bent. De Eindhovense club stelt deze prijzen omdat het volgens de club niet mogelijk is om deze wedstrijden te verkopen aan tv-maatschappijen.

Hierdoor moet er een live-productie aan te pas komen, en dat kost volgens het Eindhovens Dagblad enorm veel geld. Hoeveel geld het precies kost, is niet bekend, maar PSV probeert door middel van een bijdrage van de fans wat geld terug te verdienen. De ochtendkrant stelt dat het gaat om een ‘test’, om te zien of dit in het vervolg nogmaals kan gebeuren.

De eerste reacties zijn in ieder geval bijzonder negatief. Via Twitter laten fans hun onvrede achter over het besluit van de club.