FC Augsburg - Ajax: hoe laat begint het en op welke zender?

Ajax speelt zaterdagmiddag de afsluitende oefenwedstrijd van het trainingskamp in Herzogenaurach. De ploeg van Maurice Steijn gaat in de WWK Arena op bezoek bij FC Augsburg. Hoe laat begint de wedstrijd en op welke tv-zender is de wedstrijd te zien?

FC Augsburg - Ajax op tv

Om 15.00 uur wordt afgetrapt in het stadion van Augsburg. De wedstrijd is live te volgen op Ziggo Sport, dat alle oefenduels van Ajax uitzendt. De wedstrijd wordt uitgezonden op het hoofdkanaal en op Ziggo Sport Select. De uitzending begint om 14.50 uur.

Augsburg speelde eerder in de voorbereiding al tegen PSV. Toen won PSV met 1-2 dankzij doelpunten van Luuk de Jong en invaller Julian Kwaaitaal. Die wedstrijd duurde tweemaal 75 minuten, maar de wedstrijd tussen Augsburg en Ajax bedraagt 'gewoon' negentig minuten.

Voorbereiding Ajax

Ajax speelde tot dusver vier oefenwedstrijden, met wisselende resultaten. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen begon met een gelijkspel tegen FC Den Bosch, waarna Shakhtar Donetsk met 3-0 opzij werd gezet. Vervolgens bleek Anderlecht echter met 3-0 te sterk; daarna won Ajax met 5-3 van het Duitse SpVgg Unterhaching. Op zondag 6 augustus staat een afsluitende oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma.

Uitslagen en programma Ajax:

8 juli: Ajax - FC Den Bosch 2-2

(Misehouy, Kalokoh)

18 juli: Ajax - Shakhtar Donetsk 3-0

(Kudus (2x), Bergwijn)

22 juli: RSC Anderlecht - Ajax 3-0

24 juli t/m 29 juli: Trainingskamp in Herzogenaurach

25 juli: SpVgg Unterhaching - Ajax 3-5

(Brobbey, Hlynsson, Godts, Tahirovic, Bergwijn)

29 juli: FC Augsburg - Ajax

6 augustus Borussia Dortmund - Ajax

8 augustus: Open Dag